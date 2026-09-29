ठंड की शाम के लिए बेहतरीन हैं ये 5 व्यंजन, बनाएं और खाएं
क्या है खबर?
ठंड के मौसम में गर्मागर्म खाने का मजा ही कुछ अलग है, खासकर जब शाम ढलने लगती है और बाहर की ठंड बढ़ जाती है तो ऐसे में एक प्लेट गर्मागर्म व्यंजन के साथ कंबल में बैठकर समय बिताने का मजा ही कुछ और है। अगर आप भी इस तरह के पल बिताना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आसानी से घर पर बनाए जा सकते हैं।
#1
गर्मागर्म सूप
सूप सर्दियों के लिए एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है।
आप सब्जियों का सूप या दाल का सूप चुन सकते हैं। यह न केवल आपको गर्माहट देता है, बल्कि पाचन को भी ठीक रखता है।
इसके अलावा सूप में कई तरह की सब्जियां शामिल करने से यह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगा, जो आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
#2
पनीर टिक्का
सबसे पहले एक कटोरे में दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और नींबू का रस मिलाकर मिश्रण तैयार करें।
अब पनीर को इस मिश्रण में डालकर इसे 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के साथ सीक पर लगाएं, फिर इन्हें तंदूर पर पकाकर गर्मागर्म पनीर टिक्का को हरी चटनी के साथ परोसें।
#3
मोमो
मोमो एक तिब्बती स्नैक है, जो आजकल पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुका है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में थोड़ा नमक मिलाकर गूंध लें। अब एक कढ़ाई में बारीक कटी सब्जियां डालकर उन्हें भूनें। इसके बाद आटे की छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें, फिर इन पर सब्जियों का मिश्रण डालकर इन्हें मोमोज बना लें। अंत में मोमोज को भाप में पकाकर इन्हें गर्मागर्म परोसें।
#4
पौष्टिक खिचड़ी
खिचड़ी एक सेहतमंद भोजन है, जो ठंड की शाम को खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चावल और दाल के मिश्रण से बनी यह खिचड़ी आसानी से पच जाती है और आपको ताजगी महसूस कराती है।
इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और यह बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। खिचड़ी में मौजूद पोषक तत्व आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
#5
पकोड़ा कढ़ी
सबसे पहले बेसन में नमक और पानी मिलाकर घोल बनाएं, फिर इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा मिलाएं। इसके बाद घोल को गर्म तेल में चम्मच से डालकर छोटे-छोटे पकोड़े बनाकर निकालें।
अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, नमक, दही, पानी और बेसन का घोल डालकर उबालें। इसके बाद आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें बेलें, फिर इन्हें तेल में तलकर तैयार कढ़ी में डालें, फिर कढ़ी को चावल के साथ परोसें।