सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर हैं ये 5 देश, एक बार जरूर करें यात्रा

दुनिया के कई देश अपनी संस्कृति और धरोहर के लिए जाने जाते हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं, जिनकी संस्कृति और धरोहर का संबंध हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से है। यहां की परंपराएं और रीति-रिवाज आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आइए आज हम आपको उन 5 देशों के बारे में बताते हैं, जिनकी सांस्कृतिक धरोहर बहुत खूबसूरत है और इन्हें देखने के लिए हर साल हजारों लोग इन देशों का रुख करते हैं।

#1 भारत भारत की संस्कृति और धरोहर दुनिया में सबसे पुरानी मानी जाती है। यहां की संस्कृति और धरोहर में कई धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू शामिल हैं। भारत की संस्कृति और धरोहर की शुरूआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी, जो लगभग 5,000 साल पहले विकसित हुई थी। भारत की संस्कृति और धरोहर में कई धार्मिक स्थल जैसे ताजमहल, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और अजमेर शरीफ दरगाह आदि शामिल हैं, जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं।

#2 मिस्र मिस्र की संस्कृति और धरोहर प्राचीन सभ्यताओं का एक अहम हिस्सा है। मिस्र की संस्कृति और धरोहर का संबंध प्राचीन मिस्र सभ्यता से है, जो लगभग 5,000 साल पहले विकसित हुई थी। मिस्र की संस्कृति और धरोहर में कई ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं, जिनमें पिरामिड, स्फिंक्स, लक्सर, कर्नक मंदिर, गीजा पठार, काहिरा संग्रहालय आदि शामिल हैं। मिस्र की संस्कृति और धरोहर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, जो इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत ही खास अनुभव है।

Advertisement

#3 चीन चीन की संस्कृति और धरोहर दुनिया में सबसे पुरानी और समृद्ध मानी जाती है। यहां की संस्कृति और धरोहर का संबंध हान राजवंश से है, जो लगभग 2,000 साल पहले स्थापित हुआ था। चीनी सभ्यता ने कई क्षेत्रों में योगदान दिया है, जिनमें दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, चिकित्सा आदि शामिल हैं। चीन की संस्कृति और धरोहर में कई ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं, जिनमें महान दीवार, फॉरबिडन सिटी, तियानमेन स्क्वायर, पेकिंग ओपेरा आदि शामिल हैं।

Advertisement

#4 इटली इटली की संस्कृति और धरोहर विश्वभर में मशहूर हैं। यहां की संस्कृति और धरोहर रोमन साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं, जो लगभग 2,500 साल पहले स्थापित हुई थी। इटली ने वास्तुकला, साहित्य, संगीत, चित्रकारी, मूर्तिकला, फैशन आदि क्षेत्रों में योगदान दिया है। इटली की संस्कृति और धरोहर में रोम, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, नेपल्स, वेटिकन सिटी आदि शामिल हैं। इटली की संस्कृति और धरोहर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास अनुभव है।