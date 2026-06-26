पैरों में सूजन और झुनझुनी महसूस होती है? हो सकती है विटामिन-B12 की कमी

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पैरों का सूजना

विटामिन-B12 की कमी से पैरों में सूजन भी हो सकती है। यह सूजन आमतौर पर पैरों के निचले हिस्से यानी तलवों और पंजों में होती है। यह तब होती है जब शरीर में विटामिन-B12 की कमी के कारण खून का प्रवाह सही से नहीं होता। इससे नसें ठीक से काम नहीं कर पातीं और पैरों में सूजन आ जाती है। अगर आपको बार-बार अपने पैरों में सूजन महसूस होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें।