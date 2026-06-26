पैरों में सूजन और झुनझुनी महसूस होती है? हो सकती है विटामिन-B12 की कमी
क्या है खबर?
अगर आपको पैरों में सूजन और झुनझुनी महसूस होती है तो आप इसे पानी की कमी समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यह विटामिन-B12 की कमी का भी संकेत हो सकता है। विटामिन-B12 एक जरूरी पोषक तत्व है, जो शरीर के कई कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पैरों में झुनझुनी और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए इसके अन्य लक्षण भी जानते हैं।
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पैरों में झुनझुनी महसूस होना
पैरों में झुनझुनी महसूस होना विटामिन-B12 की कमी का एक आम लक्षण है। अगर आपको अक्सर अपने पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन-B12 की कमी है। यह लक्षण खासकर तब दिखाई देता है जब विटामिन-B12 की कमी से नसों पर दबाव पड़ता है। इससे नसें सही तरीके से काम नहीं कर पातीं और पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है।
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पैरों का सूजना
विटामिन-B12 की कमी से पैरों में सूजन भी हो सकती है। यह सूजन आमतौर पर पैरों के निचले हिस्से यानी तलवों और पंजों में होती है। यह तब होती है जब शरीर में विटामिन-B12 की कमी के कारण खून का प्रवाह सही से नहीं होता। इससे नसें ठीक से काम नहीं कर पातीं और पैरों में सूजन आ जाती है। अगर आपको बार-बार अपने पैरों में सूजन महसूस होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
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पैरों में दर्द होना
विटामिन-B12 की कमी से पैरों में दर्द होना भी एक आम लक्षण है। यह दर्द आमतौर पर पैरों के निचले हिस्से यानी तलवों और पंजों में होता है। यह तब होता है जब शरीर में विटामिन-B12 की कमी के कारण नसें सही से काम नहीं कर पातीं। इससे नसें कमजोर हो जाती हैं और उनमें दर्द होने लगता है। अगर आपको बार-बार अपने पैरों में दर्द महसूस होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
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थकान और कमजोरी महसूस होना
विटामिन-B12 की कमी से थकान और कमजोरी महसूस होना भी एक सामान्य संकेत है। अगर आपको बिना किसी काम के ही थकान या कमजोरी महसूस होती है तो यह विटामिन-B12 की कमी का संकेत हो सकता है। यह लक्षण खासकर तब दिखाई देता है जब विटामिन-B12 की कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं और उनमें ऊर्जा की कमी आ जाती है। इससे व्यक्ति में कमजोरी और थकान की भावना बढ़ जाती है।
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याददाश्त कमजोर होना
विटामिन-B12 की कमी से याददाश्त कमजोर होना भी एक आम लक्षण है। अगर आपको बार-बार छोटी-छोटी बातें भूलने लगते हैं या फिर याददाश्त कमजोर होती जा रही है तो यह विटामिन-B12 की कमी का संकेत हो सकता है। यह लक्षण खासकर तब दिखाई देता है जब विटामिन-B12 की कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं और उनमें ऊर्जा की कमी आ जाती है। इससे व्यक्ति की मानसिक क्षमता प्रभावित होती है।