गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 ठंडी जगहें, प्लान करें छुट्टियां

गर्मियों में कई लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहां ठंडक का अहसास हो। हालांकि, ऐसी जगहें आसानी से नहीं मिलती हैं। अगर आप भी ऐसी जगह की तलाश में हैं, तो आइए आज हम आपको देश की 5 ऐसी ठंडी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप गर्मियों के दौरान जाकर सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं और साथ ही यहां की खूबसूरत जगहों का आनंद ले सकते हैं।

#1 लद्दाख जम्मू-कश्मीर में स्थित लद्दाख एक ऐसा स्थान है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नीले पानी की झीलें और पुराने बौद्ध मठ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गर्मियों में यहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है, जिससे यह यात्रा करने के लिए सही समय है। लद्दाख में आप बाइक यात्रा, पैदल यात्रा और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं।

#2 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग को 'पहाड़ों की रानी' के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां आकर आप खिलौना ट्रेन की सवारी कर सकते हैं, जो आपको चाय बागानों और घने जंगलों के बीच से गुजारती है। इसके अलावा आप यहां के विश्व धरोहर स्थलों और स्थानीय बाजारों का भी आनंद ले सकते हैं।

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#3 शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी गर्मियों के दौरान घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह शहर अपनी पुरानी इमारतों, हरी-भरी पहाड़ियों और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। यहां आप मुख्य सड़क पर खरीदारी कर सकते हैं, जाखू मंदिर जा सकते हैं या फिर रिज मैदान पर समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के विभिन्न पार्कों और झरनों का भी आनंद ले सकते हैं।

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#4 गुलमर्ग गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर राज्य का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह स्थान अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, घास के मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है। गुलमर्ग में आप गंडोला लिफ्ट का आनंद ले सकते हैं, जो आपको अफरवात पर्वत तक ले जाती है। इसके अलावा आप यहां पैदल यात्रा कर सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं या फिर स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। गुलमर्ग गर्मियों में भी अपनी ठंडक बनाए रखता है।