घर को व्यवस्थित करने से जुड़ी ये 5 सामान्य गलतियां, न करें इनसे बचें

छोटे स्थान जैसे अलमारी, दराज आदि को नजरअंदाज करना भी एक आम गलती हो सकती है, जो आपके घर को अव्यवस्थित बना सकती है।

इन जगहों पर भी संगठन बनाए रखने की जरूरत होती है ताकि हर चीज आसानी से मिल सके और घर साफ-सुथरा दिखे।

छोटे स्थान को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए आप छोटे-बड़े डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चीजें आसानी से मिल सकेंगी और घर में जगह की भी बचत होगी।