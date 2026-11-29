मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण बन सकती हैं ये 5 सामान्य गलतियां
क्या है खबर?
कभी न कभी हर किसी को मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह अधिक गतिविधियों या गलत तरीके से उठाने-लटकाने के कारण हो सकता है। हालांकि, कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन इनसे मांसपेशियों में खिंचाव पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मांसपेशियों में खिंचाव आने का कारण बन सकती हैं।
#1
एक्सरसाइज से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग न करना
अगर आप एक्सरसाइज से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है।
स्ट्रेचिंग से मांसपेशियां लचीली होती हैं और चोट लगने की संभावना कम होती है। इसलिए हर बार एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करें।
इससे आपकी मांसपेशियां तैयार रहती हैं और शरीर की रक्त वाहिकाओं में खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे खिंचाव की समस्या से बचा जा सकता है।
#2
वजन उठाते समय सावधानी न बरतना
वजन उठाते समय अक्सर लोग जल्दबाजी में गलत तरीके से वजन उठाते हैं, जिससे मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और खिंचाव की समस्या हो सकती है।
अगर आप वजन उठाते समय सावधानी नहीं बरतेंगे तो इससे आपकी मांसपेशियों को गंभीर चोट भी लग सकती है। इसलिए वजन उठाते समय हमेशा सही तरीके का पालन करें और धीरे-धीरे वजन बढ़ाएं।
इसके अलावा भारी वजन उठाने से पहले हल्का वजन उठाने का अभ्यास करें।
#3
अचानक से ज्यादा वजन उठाना
अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी अचानक से ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। इससे आपकी मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है और खिंचाव की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा धीरे-धीरे वजन बढ़ाएं और अपने शरीर को उसकी क्षमता के अनुसार ही चुनौती दें।
इसके अलावा अगर आप घर पर कोई भारी सामान उठाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके वजन को समझें और फिर उसे सही तरीके से उठाने की कोशिश करें।
#4
गलत तरीके से उठाना-लटकाना
कई लोग सामान उठाते समय या छोड़ते समय गलत तरीके से उठाते और छोड़ते हैं, जिससे उनकी पीठ, हाथ या पैर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है। इससे मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है।
इसलिए हमेशा सामान उठाते और छोड़ते समय सही तरीके का पालन करें। इसके अलावा भारी सामान उठाने से पहले उसकी स्थिति को समझें और फिर उसे सही तरीके से उठाने की कोशिश करें।
#5
आराम न करना
अधिक एक्सरसाइज करने के बाद शरीर को आराम देना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां थक जाएंगी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए हर रोज या लगातार एक्सरसाइज करने की बजाय हफ्ते में 2 दिन आराम करें।
इसके अलावा कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अधिक एक्सरसाइज करने के कारण बीमार पड़ जाएं और इससे मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है।