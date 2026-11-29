मांसपेशियों में खिंचाव आने से जुड़ी गलतियां

मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण बन सकती हैं ये 5 सामान्य गलतियां

लेखन अंजली 05:09 pm Nov 29, 202605:09 pm

क्या है खबर?

कभी न कभी हर किसी को मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह अधिक गतिविधियों या गलत तरीके से उठाने-लटकाने के कारण हो सकता है। हालांकि, कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन इनसे मांसपेशियों में खिंचाव पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मांसपेशियों में खिंचाव आने का कारण बन सकती हैं।