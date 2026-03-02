होली के लिए घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 रंग, जानिए तरीका

होली में रंगों का महत्व बहुत अहम होता है। बाजारों में कई तरह के रंग मिलते हैं, लेकिन इनमें हानिकारक रसायन होते हैं, जो त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस बार होली के लिए बाजार से रंग लाने की बजाय खुद ही प्राकृतिक रंग बनाए जाएं। आइए आज हम आपको होली के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पांच तरह के जैविक रंगों के लिए सामग्रियां और उन्हें बनाने का तरीका बताते हैं।

#1 गुलाब का गुलाल गुलाब का गुलाल बनाना काफी आसान है। इसके लिए ताजे गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को माथे पर लगाकर होली खेल सकते हैं। यह रंग न केवल त्वचा को तरोताजा करता है, बल्कि इसे मुलायम भी बनाता है। गुलाब का गुलाल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और इसमें किसी भी तरह के रसायन का खतरा नहीं होता।

#2 हल्दी का रंग हल्दी का रंग भारतीय परंपरा में बहुत खास होता है। इसे बनाने के लिए हल्दी पाउडर, बेसन और गुलाब जल की जरूरत होती है। एक कटोरे में हल्दी पाउडर और बेसन मिलाएं, फिर थोड़ा गुलाब जल डालकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे और हाथों पर लगाएं और थोड़ी देर बाद धो लें। यह रंग न केवल आपकी त्वचा को निखारता है, बल्कि इसे साफ भी करता है।

Advertisement

#3 चंदन का रंग चंदन का रंग भी बहुत अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए चंदन की लकड़ी को पीसकर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। थोड़ी देर बाद धो लें। यह रंग त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और इसे मुलायम बनाता है। यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है।

Advertisement

#4 नीम की पत्तियों का रंग नीम की पत्तियों का रंग भी बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए नीम की पत्तियों को पीसकर पाउडर बना लें, फिर इस पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और थोड़ी देर बाद धो लें। यह रंग त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और इसे मुलायम बनाता है। यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है।