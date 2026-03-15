गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए भारत के ये 5 ठंडे स्थान हैं बेहतरीन

गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि ये दिन आराम करने और घूमने-फिरने के होते हैं। इस बार अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की योजना बना रहे हैं तो भारत के ये 5 पर्यटन स्थल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। यहां की ठंडक और खूबसूरत जगहें आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगी। आइए भारत के 5 सबसे ठंडे पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं, जिनकी यात्रा करना अनोखा अनुभव होगा।

#1 किन्नौर किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत इलाका है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल और शांत नदियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। किन्नौर में आप स्पीति घाटी, सांगला घाटी और कल्पा जैसे स्थानों पर जा सकते हैं। यहां का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है, जिससे यह समय घूमने के लिए आदर्श है। यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराएं भी आपको आकर्षित करेंगी।

#2 मुन्नार मुन्नार केरल का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों के लिए मशहूर है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 1,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। मुन्नार में आप चाय बागानों के साथ-साथ अनामुडी चोटी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और शेर की चट्टान जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएंगे।

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#3 कांगड़ा घाटी कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश का एक और खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो अपनी पुरानी धरोहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह घाटी धर्मशाला और मैक्लॉडगंज जैसे स्थानों के लिए मशहूर है। यहां आप कांगड़ा का किला, बैजनाथ मंदिर और करवा मंदिर जैसी पुरानी धरोहरें देख सकते हैं। कांगड़ा घाटी का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है, जिससे यह घूमने के लिए आदर्श है। यहां के नजारे जरूर आपकी आखों में बस जाएंगे।

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#4 दार्जिलिंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों और पहाड़ी रेलवे के लिए मशहूर है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 2,042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। दार्जिलिंग में आप टाइगर हिल, बटासिया लूप गार्डन, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे म्यूजियम जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएंगे।