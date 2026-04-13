दक्षिणी पुर्तगाल की ये 5 तटीय ट्रेल्स हैं बहुत खूबसूरत, घूमने का बना सकते हैं प्लान

दक्षिणी पुर्तगाल में कई ऐसे तटीय रास्ते हैं, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। यहां के तटीय ट्रेल्स पर चलने से आपको समुद्र के किनारे चलने का आनंद मिलता है और साथ ही आसपास की हरियाली भी देखने को मिलती है। इन ट्रेल्स पर चलते हुए आप समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं।

#1 अलेंटेजो नदी ट्रेल अलेंटेजो नदी ट्रेल दक्षिणी पुर्तगाल की एक प्रमुख तटीय ट्रेल है, जो आपको अलेंटेजो नदी के किनारे चलने का मौका देती है। इस ट्रेल पर चलते हुए आप नदी के सुंदर दृश्य देख सकते हैं और आसपास की हरियाली का आनंद ले सकते हैं। यह ट्रेल लगभग 50 किलोमीटर लंबी है और इसे पैदल या साइकिल से तय किया जा सकता है। यहां का माहौल बहुत ही शांत और मनमोहक है।

#2 रिया फॉर्मोसा राष्ट्रीय पार्क रिया फॉर्मोसा राष्ट्रीय पार्क दक्षिणी पुर्तगाल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप समुद्र तटों के साथ-साथ झीलों और दलदलों का भी आनंद ले सकते हैं। इस पार्क में कई छोटी-छोटी ट्रेल्स हैं, जिन पर चलकर आप विभिन्न पक्षियों को देख सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इस पार्क की ट्रेल्स पर चलने से आपको प्रकृति के करीब आने का अच्छा अनुभव मिलता है।

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#3 कैप रोक्का डॉ इस्पिचो कैप रोक्का डॉ इस्पिचो दक्षिणी पुर्तगाल का एक खूबसूरत स्थान है, जहां आप समुद्र तट पर चलने का आनंद ले सकते हैं। यह जगह अपनी ऊंची-ऊंची चट्टानों और नीले पानी के लिए जानी जाती है। यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद खूबसूरत है। इस जगह पर पहुंचकर आपको लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

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#4 पोंटा डा पीएडेड्रा पोंटा डा पीएडेड्रा दक्षिणी पुर्तगाल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप समुद्र तट पर चलने का आनंद ले सकते हैं। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहां की चट्टानें और नीला पानी देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस जगह पर पहुंचकर आपको लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।