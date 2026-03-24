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फ्रांस के 5 आकर्षक गांव, जहां मिलता है शांति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम
फ्रांस के 5 गांव

फ्रांस के 5 आकर्षक गांव, जहां मिलता है शांति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम

लेखन सयाली
Mar 24, 2026
04:35 pm
क्या है खबर?

फ्रांस अपने ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहां के गांवों में आपको एक अलग ही आकर्षण महसूस होगा। ये गांव न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहां का शांतिपूर्ण माहौल भी मन को सुकून देता है। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांतिपूर्ण जगह की तलाश में हैं तो फ्रांस के ये गांव 5 आपके लिए आदर्श स्थान हो सकते हैं।

#1

एगिलॉन

एगिलॉन एक छोटा-सा गांव है, जो प्रोवेंस क्षेत्र में स्थित है। यह अपने सुंदर दृश्यों और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आप पुराने पत्थर के घरों, संकरी गलियों और हरे-भरे बागानों का आनंद ले सकते हैं। एगिलॉन में कई पुराने चर्च भी हैं, जो इसकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहां की वाइन बनाने की प्रक्रिया भी पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे आप स्थानीय वाइन का स्वाद ले सकते हैं।

#2

सेंट-रेमि-डे-प्रोवेंस

सेंट-रेमि-डे-प्रोवेंस एक खूबसूरत गांव है, जो विंसेंट वान गॉग जैसे मशहूर कलाकारों द्वारा प्रेरित स्थानों के लिए मशहूर है। यह गांव रोमन खंडहरों, स्थानीय बाजारों और कला दीर्घाओं से भरा हुआ है, जो इसे कला प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान बनाता है। यहां आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और पारंपरिक प्रोवेनकल व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की गलियां और पुराने पत्थर के घर भी देखने लायक हैं।

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#3

गोर्डेस

गोर्डेस प्रोवेंस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी गांव है, जो अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां के पत्थरों से बने घर, संकरी गलियां और खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गोर्डेस में कई कला दीर्घाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जो इसे कला प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। यहां की गलियां और पुराने पत्थर के घर भी देखने लायक हैं, जो आपको पुराने समय का अनुभव करा सकते हैं।

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#4

रोजेस

रोजेस अपनी ओकर खदानों के लिए मशहूर है, जो इसे एक अनोखा स्थान बनाते हैं। ये खनन क्षेत्र रंग-बिरंगे पत्थरों के लिए जाने जाते हैं, जो गांव की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहां की गलियां और पुराने पत्थर के घर भी देखने लायक हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रोजेस में कई कला दीर्घाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जो इसे कला प्रेमियों के लिए आदर्श बनाते हैं।

#5

वोगे-ला-वी

वोगे-ला-वी अरडेचे नदी के किनारे बसा एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां के पत्थरों से बने घर, संकरी गलियां और खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वोगे-ला-वी में कई कला दीर्घाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जो इसे कला प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। यहां की गलियां और पुराने पत्थर के घर भी देखने लायक हैं।

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