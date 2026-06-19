5 बॉडी पॉलिश बनाने का तरीका

घर पर बनाई जा सकती हैं ये 5 बॉडी पॉलिश, शरीर की सफाई में आएंगी काम

लेखन सयाली 03:39 pm Jun 19, 202603:39 pm

क्या है खबर?

बॉडी पॉलिश का इस्तेमाल त्वचा को साफ और मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। यह त्वचा की गहराई तक सफाई करने के साथ ही मृत त्वचा को हटाने में मदद करती है। हालांकि, बाजार से बॉडी पॉलिश खरीदना महंगा पड़ सकता है। ऐसे में आप घर पर ही कुछ मिनटों में बॉडी पॉलिश बना सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 तरह की बॉडी पॉलिश बनाने का आसान तरीका बताते हैं।