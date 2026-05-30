दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं ये 5 बिस्किट, जानिए क्या है इनकी खासियत

बिस्किट दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में से एक हैं। दुनियाभर में कई तरह के बिस्किट बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो इतने अनोखे हैं कि इन्हें दुनियाभर में सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है। आइए आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे अनोखे बिस्किट के बारे में बताते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे। इनका स्वाद इतना अच्छा है कि आप इन्हें खाए बिना नहीं रह पाएंगे।

#1 स्पेकुलोस स्पेकुलोस बेल्जियम का एक प्रसिद्ध बिस्किट है, जो अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें दालचीनी, लौंग और जायफल जैसे मसालों का मिश्रण होता है, जो इसे अनोखा बनाते हैं। दुनियाभर में सबसे ज्यादा लोग कॉफी के साथ इसी बिस्किट का सेवन करना पसंद करते हैं। अपनी लोकप्रियता के कारण स्पेकुलोस को अब लोग कुकी बटर के रूप में खाना भी पसंद करने लगे हैं। इसका स्वाद और डिजाइन इसे अनोखा बनाते हैं।

#2 अल्फाजोरेस अल्फाजोरेस मुंह में घुल जाने वाले सैंडविच बिस्किट होते हैं, जो मुख्य रूप से अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिका में प्रसिद्ध हैं। इसमें 2 गोल और कुरकुरे शॉर्टब्रेड होते हैं, जो कॉर्नस्टार्च से बनाए जाते हैं। इनके बीच में गाढ़ी और कारमेल जैसी डुल्से डे लेचे क्रीम भरी जाती है। इस बिस्किट को सूखे नारियल के बुरादे में लपेटा जाता है, ऊपर से पिसी हुई चीनी छिड़की जाती है और चॉकलेट की परत से ढका जाता है।

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#3 चॉकलेट चिप बिस्किट चॉकलेट चिप बिस्किट अमेरिका में बहुत ही लोकप्रिय हैं। इन बिस्किट में छोटे-छोटे चॉकलेट के टुकड़े होते हैं, जो इन्हें खास बनाते हैं। इनका स्वाद इतना अच्छा है कि ये हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। इन बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले मक्खन और चीनी को मिलाया जाता है, फिर मैदा और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। अंत में चॉकलेट के टुकड़े मिलाकर इन्हें बेक किया जाता है।

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#4 नानखटाई नानखटाई से कई लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। यह एक भारतीय बिस्किट है, जो सूरत का पारंपरिक व्यंजन है। इसे पहली बार 16वीं सदी में डच और स्थानीय बेकिंग परंपराओं के मेल से बनाया गया था। यह मैदे, चीनी, दूध और घी से बनती है और बेहद मुलायम होती है। खास तौर से दिवाली के मौके पर यह कुकी कई जगहों पर बनती और बिकती है। कई लोग नानखटाई पर पिस्ता और बादाम डालकर भी परोसते हैं।