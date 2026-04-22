दिल्ली के नजदीक हैं ये 5 खूबसूरत जगहें, सप्ताहांत पर करें इनका रुख

दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते कई खूबसूरत पर्यटन स्थलों से घिरी हुई है, जहां आप अपने सप्ताहांत को आराम से बिता सकते हैं। यहां की हरियाली, पहाड़ियां और शांत वातावरण आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाएंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां आप कुछ पल सुकून के बिता सकें तो दिल्ली के पास मौजूद ये पर्यटन स्थल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

#1 मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। मथुरा में द्वारका के मंदिर के साथ-साथ कई अन्य पुराने मंदिर भी हैं, जहां आप धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांत है, जो आपको आत्मिक शांति प्रदान करता है। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो मथुरा आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।

#2 आगरा आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो ताजमहल के लिए विश्वभर में मशहूर है। यह दिल्ली से लगभग 210 किलोमीटर दूर स्थित है। आगरा में ताजमहल के अलावा आगरा किला, फतेहपुर सिकरी और इटमाद-उद-दौला के मकबरे जैसे कई अन्य पुराने स्थल भी हैं। यहां की वास्तुकला और इतिहास आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आगरा आपकी यात्रा सूची में अवश्य शामिल होना चाहिए।

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#3 जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 'गुलाबी नगरी' के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में हवा महल, आमेर किला, जंतर मंतर जैसे कई ऐतिहासिक स्थल देखने लायक हैं। यहां की वास्तुकला और संस्कृति बहुत ही आकर्षक हैं। अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो जयपुर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।

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#4 ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित ऋषिकेश दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, जो योग और ध्यान केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आदि देखने लायक स्थान हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको सुकून प्रदान करेंगे। अगर आप आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।