क्योटो के पास स्थित हैं ये 5 खूबसूरत ऐतिहासिक शहर, एक बार जरूर जाएं

जापान के क्योटो प्रांत में स्थित क्योटो शहर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह अपनी पुरानी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है। क्योटो की यात्रा करने वाले पर्यटक यहां के मंदिर, बाग-बगीचे और पुरानी इमारतें देखने आते हैं। हालांकि, क्योटो के आसपास कई छोटे-छोटे शहर भी हैं, जो अपनी अनोखी सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम आपको क्योटो के पास स्थित खूबसूरत ऐतिहासिक शहरों के बारे में बताते हैं।

#1 अराशियामा अराशियामा क्योटो का एक खूबसूरत क्षेत्र है, जो अपने बांस के जंगल और पुराने पुलों के लिए जाना जाता है। यहां का तोगेत्सु पुल बहुत ही सुंदर है और इसे पार करके आप बांस के जंगल में घूम सकते हैं। इसके अलावा अराशियामा में टेगु-नो-नो-नी पार्क भी है, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटक नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं।

#2 उजी उजी क्योटो से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा शहर है, जो अपनी बेहतरीन चाय के लिए मशहूर है। यहां उजी मंदिर है, जो जापान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। इसके अलावा उजी में कई चाय की दुकानें भी हैं, जहां आप ताजगी भरी चाय का आनंद ले सकते हैं। यहां की चाय बहुत ही पौष्टिक होती है और कई लाभ प्रदान करती है।

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#3 ओसाका ओसाका क्योटो से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक बड़ा शहर है, जो अपने आधुनिक वास्तुकला और व्यस्त बाजार क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यहां आपको कई बड़े मॉल, खाने-पीने की जगहें और मनोरंजन केंद्र मिलेंगे, जहां आप अपने दिन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ओसाका में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे कि ओसाका किला, जो जापान के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है।

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#4 नारा नारा क्योटो से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित एक पुराना शहर है, जो अपने बड़े बौद्ध मंदिरों और हिरणों के लिए मशहूर है। यहां नारा पार्क है, जहां आप हिरणों को घूमते हुए देख सकते हैं, , जो खाना मिलने पर सिर झुकाकर स्वागत करते हैं। इसके अलावा नारा में तोडाईजी मंदिर भी है, जो जापान का सबसे बड़ा लकड़ी का ढांचा है। यहां आकर आप जापान की पुरानी संस्कृति और धार्मिक धरोहरों को करीब से देख सकते हैं।