पुराने प्लाईवुड से बनाए जा सकते हैं ये 5 सजावट के सामान, बढ़ाएंगे घर की शोभा

प्लाईवुड एक ऐसा सामान है, जिसका उपयोग करके कई आकर्षक और उपयोगी सजावट के सामान बनाए जा सकते हैं। अगर आपके पास पुराना प्लाईवुड पड़ा है तो आप उसे नए रूप में बदल सकते हैं। यह न केवल आपके घर को सजाएगा, बल्कि आपके रचनात्मकता को भी बढ़ावा देगा। आइए जानते हैं कि पुराने प्लाईवुड से घर की सजावट का क्या-क्या सामान बनाया जा सकता है, जो घर की शोभा बढ़ा देगा।

#1 फोटो फ्रेम प्लाईवुड का उपयोग करके आप सुंदर फोटो फ्रेम बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस आयताकार में प्लाईवुड काटना होगा और उसके किनारों पर रंग या वर्निश करना होगा, ताकि वह चमकदार दिखे। आप इसे अपने लिविंग रूम या बेडरूम में लगा सकते हैं। इस तरह आपके परिवार की यादें हमेशा ताजा रहेंगी और आपके घर की सजावट भी बढ़ेगी। यह अपने घर को सजाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है।

#2 किताबों की रैक अगर आपके पास किताबें रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो आप प्लाईवुड का उपयोग करके एक किताबों की रैक बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस प्लाईवुड को आवश्यक आकार में काटना होगा और फिर उसे एक साथ जोड़ना होगा। आप इसे अपने पढ़ाई के कमरे या लिविंग रूम में रख सकते हैं। इस तरह आपके पास सभी किताबें व्यवस्थित रहेंगी और आपके घर की सजावट भी हो जाएगी।

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#3 टेबल और कुर्सियां प्लाईवुड का उपयोग करके आप टेबल और कुर्सियां भी बना सकते हैं। यह न केवल मजबूत होती हैं, बल्कि देखने में भी अच्छी लगती हैं। आप इसे अपने आंगन या बालकनी में रख सकते हैं, ताकि वहां बैठने का मजा दोगुना हो जाए। इस तरह आपके पास एक आरामदायक और आकर्षक जगह बनेगी, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकेंगे। यह एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपके बाहरी स्थान को और भी खूबसूरत बनाएगा।

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#4 दीवार की सजावट प्लाईवुड से दीवार की सजावट बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप विभिन्न आकारों में प्लाईवुड को काटकर उसे दीवार पर चिपका सकते हैं या लटका सकते हैं। यह आपके कमरे को एक अनोखा लुक देगा और आपकी रचनात्मकता को भी दर्शाएगा। आप इसे अपने लिविंग रूम, बेडरूम या किसी भी अन्य कमरे में लगा सकते हैं। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे साधारण दीवारें सुंदर दिखने लगेंगी।