पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक हैं ये 5 आयुर्वेदिक टिप्स

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गर्म पानी पिएं

आयुर्वेद में गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। यह न केवल शरीर को पानी की कमी से बचाता है, बल्कि पाचन के लिए जरूरी एंजाइम्स को सक्रिय करता है। सुबह-सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से पेट के अंगों को आराम मिलता है और पाचन प्रक्रिया सुचारू होती है। इसके अलावा गर्म पानी शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने में भी मदद करता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास गर्म पानी पीने की कोशिश करें।