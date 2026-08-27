मौसमी बुखार से बचाने वाले आयुर्वेदिक जूस

मौसमी बुखार से बचाने में सहायक हैं ये 5 आयुर्वेदिक जूस, डाइट में करें शामिल

लेखन अंजली 11:34 am Aug 27, 202611:34 am

क्या है खबर?

इस साल मानसून अपने चरम पर है और इसके कारण नमी के साथ-साथ कीटाणुओं में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो मौसमी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हालांकि, आयुर्वेदिक जूस मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। ये जूस शरीर में गर्मी को बढ़ाते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे आयुर्वेदिक जूस के बारे में बताते हैं, जो मौसमी बुखार से बचाने में मदद कर सकते हैं।