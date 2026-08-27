मौसमी बुखार से बचाने में सहायक हैं ये 5 आयुर्वेदिक जूस, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
इस साल मानसून अपने चरम पर है और इसके कारण नमी के साथ-साथ कीटाणुओं में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो मौसमी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हालांकि, आयुर्वेदिक जूस मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। ये जूस शरीर में गर्मी को बढ़ाते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे आयुर्वेदिक जूस के बारे में बताते हैं, जो मौसमी बुखार से बचाने में मदद कर सकते हैं।
#1
गिलोय और नींबू का जूस
यह आयुर्वेदिक जूस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
गिलोय की पत्तियों और टहनी को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और नींबू को निचोड़ लें, फिर इन दोनों चीजों को मिक्सी में पीसें।
इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास पानी में मिलाएं और पिएं। यह जूस शरीर की गर्मी को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।
#2
तुलसी और अदरक का जूस
तुलसी में मौजूद खास गुण और अदरक की गर्म तासीर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं।
तुलसी के कुछ पत्तों को धोकर मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें थोड़ा अदरक का रस और नींबू का रस मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास पानी में मिलाकर पिएं। यह जूस मौसमी बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है।
#3
काली मिर्च और शहद का जूस
काली मिर्च और शहद का मेल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान कर सकता है।
काली मिर्च के दानों को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास पानी में मिलाएं और इसका सेवन करें।
यह जूस शरीर में गर्मी को बढ़ाकर मौसमी बीमारियों से बचाव करता है।
#4
पुदीने और खीरे का जूस
पुदीने और खीरे का जूस शरीर को ठंडक प्रदान करता है और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है।
खीरे के टुकड़े और पुदीने की पत्तियों को मिक्सी में पीस लें, फिर इस मिश्रण को एक गिलास पानी में मिलाकर पिएं। यह जूस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मौसमी बीमारियों से बचाव करता है।
#5
हल्दी और गाजर का जूस
हल्दी में मौजूद खास तत्व और गाजर में पाए जाने वाले विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।
गाजर के टुकड़े को मिक्सी में पीसें, फिर इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक गिलास पानी में मिलाकर पिएं।
यह जूस शरीर को मजबूती प्रदान करता है और मौसमी बीमारियों से बचाव करता है।