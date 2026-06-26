कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने वाली जड़ी-बुटियां

प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित कर सकती हैं ये 5 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

लेखन अंजली 06:00 am Jun 26, 202606:00 am

क्या है खबर?

बढ़ता कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है और इसके स्तर को नियंत्रित करने के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं। इन उपायों में दवाओं के साथ खान-पान भी शामिल होता है। हालांकि, अगर आप प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का सेवन किया जा सकता है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं।