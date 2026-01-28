सर्दियां शुरू होते ही ठंडे स्थानों से गर्म इलाकों की ओर जाते हैं ये 5 जानवर

कुछ जानवर ज्यादा सर्दियां सहन नहीं कर पाते हैं और ठंडे मौसम में माइग्रेट करते हैं। इसके दौरान वे ठंडी जगहों से गर्म स्थानों की ओर निकल जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ठंडे स्थानों पर उनके लिए भोजन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे, जो ठंडे स्थानों से गर्म इलाकों की ओर चले जाते हैं। साथ ही इसके कारणों के बारे में भी बात करेंगे।

#1 कारिबू कारिबू उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिरणों की एक प्रजाति है। ये जानवर सर्दियों में दक्षिण की ओर जाते हैं, ताकि वे ज्यादा भोजन पा सकें। इस दौरान वे हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर लेते हैं। कारिबू की यह यात्रा उन्हें सर्दियों में भोजन की कमी से बचाती है और उनके जीवनचक्र को संतुलित बनाए रखती है। इस प्रकार ये जानवर मौसम के बदलाव पर प्रतिक्रिया करते हैं।

#2 हंपबैक व्हेल हंपबैक व्हेल एक बड़ी समुद्री मछली है, जो गर्मियों में ठंडे पानी में रहती है और सर्दियों में गर्म पानी में चली जाती है। ये मछलियां सर्दियों के दौरान उष्णकटिबंधीय समुद्रों में आती हैं, जहां वे प्रजनन करती हैं और अपने बच्चों को जन्म देती हैं। इस दौरान वे अन्य छोटी मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरती हैं। यह यात्रा हंपबैक व्हेल के वंश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती है।

#3 अफ्रीकी हाथी अफ्रीकी हाथी दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय जानवरों में से एक हैं, जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं। ये हाथी सर्दियों में ज्यादा गर्म स्थानों की ओर जाते हैं, क्योंकि ठंडी जगहों पर उनके लिए भोजन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस दौरान ये बड़े झुंड में हजारों किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। अफ्रीकी हाथी की यह यात्रा उन्हें सर्दियों में भोजन की कमी से बचाती है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है।

#4 लाल पांडा लाल पांडा हिमालय क्षेत्र सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के ठंडे हिस्सों में पाए जाते हैं। ये लाल रंग के छोटे भालू जैसे जानवर होते हैं, जो सर्दियों में गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ये जानवर अपने खान-पान में मुख्य रूप से बांस शामिल करते हैं। हालांकि, ये फल, अंडे और छोटे जानवर भी खाते हैं। ये खाद्य पदार्थ गर्म इलाकों में ही आसानी से मिलते हैं, जिस वजह से ये ठंडे इलाकों को छोड़ देते हैं।