मानसून के दौरान अपनाए जाते थे ये 5 प्राचीन परंपराएं, अब भी हैं प्रभावी
क्या है खबर?
मानसून के दौरान भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होती है। यह समय फसलों के लिए बहुत अहम होता है। पुराने समय में लोग मानसून की शुरुआत से पहले और इसके दौरान कई परंपराओं का पालन करते थे ताकि फसलें सुरक्षित रहें। ये परंपराएं आज भी कुछ जगहों पर देखी जाती हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए आज ऐसी ही कुछ प्राचीन परंपराओं के बारे में जानते हैं।
#1
चावल के खेतों में हल्दी का उपयोग
पुराने समय में चावल के खेतों में हल्दी का उपयोग किया जाता था। हल्दी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है और यह फसलों को कीटों से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा हल्दी के उपयोग से फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। आजकल भी कुछ किसान हल्दी का उपयोग करते हैं ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहे और अच्छी गुणवत्ता की हो।
#2
गोबर और गुड़ का मिश्रण
गोबर और गुड़ का मिश्रण भी एक पुरानी परंपरा है, जिसका उपयोग मानसून के दौरान किया जाता था। गोबर में बहुत से जीवाणु होते हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं और गुड़ मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है। इस मिश्रण को खेतों में छिड़कने से फसलों की बढ़त बेहतर होती है और वे बीमारियों से भी बची रहती हैं। यह मिश्रण मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में भी मदद करता है।
#3
पीपल के पत्तों का उपयोग
पीपल के पत्तों का उपयोग भी मानसून की एक अहम परंपरा रही है। पीपल के पत्ते प्राकृतिक रूप से फसलों को कीटों से बचाते हैं और उनकी बढ़त में मदद करते हैं। इन्हें खेतों में बिखेरने से फसलों को कीटों से बचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा पीपल के पत्ते मिट्टी की नमी बनाए रखने में भी मदद करते हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता बेहतर होती है।
#4
मिट्टी का छिड़काव
मिट्टी का छिड़काव मानसून के दौरान फसलों पर किया जाता था ताकि उन्हें बारिश के पानी की अधिकता से बचाया जा सके। यह तरीका मिट्टी की नमी को बनाए रखता था और फसलों को अधिक पानी से होने वाले नुकसान से बचाता था। इसके अलावा यह तरीका मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता बेहतर होती है। आजकल भी कुछ किसान इस विधि का उपयोग करते हैं।
#5
बांस की टहनियों का उपयोग
बांस की टहनियों का उपयोग भी पुराने भारत में फसल सुरक्षा के लिए किया जाता था। इन टहनियों को खेतों में इस तरह लगाया जाता था कि वे बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने से रोकें। इससे फसलों को अधिक पानी नहीं मिलता था और वे सुरक्षित रहती थीं। आजकल भी कुछ किसान इस विधि का उपयोग करते हैं ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहे और अच्छी गुणवत्ता की हो।