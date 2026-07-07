मानसून में अपनाएं ये प्राचीन परंपराएं

मानसून के दौरान अपनाए जाते थे ये 5 प्राचीन परंपराएं, अब भी हैं प्रभावी

लेखन अंजली 06:38 pm Jul 07, 202606:38 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होती है। यह समय फसलों के लिए बहुत अहम होता है। पुराने समय में लोग मानसून की शुरुआत से पहले और इसके दौरान कई परंपराओं का पालन करते थे ताकि फसलें सुरक्षित रहें। ये परंपराएं आज भी कुछ जगहों पर देखी जाती हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए आज ऐसी ही कुछ प्राचीन परंपराओं के बारे में जानते हैं।