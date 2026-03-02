शुरुआती लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं ये 5 एक्यूप्रेशर तकनीक

एक्यूप्रेशर एक पुरानी चीनी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर के खास बिंदुओं पर दबाव डालकर सेहत के फायदे लिए जाते हैं। यह तकनीक तनाव कम करने, दर्द से राहत पाने और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। अगर आप इस तकनीक में नए हैं तो आइए आज हम आपको कुछ सरल और प्रभावी एक्यूप्रेशर तकनीकों के बारे में बताते हैं, जिनका अभ्यास घर पर आसानी से किया जा सकता है।

#1 हाथों की उंगलियों पर दबाव डालें हाथों की उंगलियों पर दबाव डालना एक आसान और प्रभावी एक्यूप्रेशर तकनीक है। इसके लिए आपको बस अपनी उंगलियों के निचले हिस्से पर हल्का दबाव डालना है। यह तकनीक तनाव कम करने और मानसिक शांति पाने में मदद कर सकती है। आप इसे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, खासकर जब आप थका हुआ महसूस कर रहे हों या मानसिक थकान महसूस कर रहे हों।

#2 पैरों के तलवों पर दबाव डालें पैरों के तलवों पर दबाव डालना भी एक आसान और प्रभावी तरीका है। इसके लिए आपको बस अपने तलवों पर हल्का दबाव डालना है, खासकर एड़ी के पीछे वाले हिस्से पर। यह तकनीक पैरों की थकान दूर करने, ऊर्जा बढ़ाने और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसे आप रोजाना कुछ मिनट के लिए कर सकते हैं, खासकर जब आप लंबे समय तक खड़े या चलते रहे हों।

#3 सिर के ऊपर वाले हिस्से पर दबाव डालें सिर के ऊपर वाले हिस्से पर दबाव डालना भी एक सरल और फायदेमंद एक्यूप्रेशर तकनीक है। इसके लिए आपको बस अपने सिर के ऊपर वाले हिस्से पर हल्का दबाव डालना है, जिससे सिरदर्द और तनाव कम हो सकता है। यह तकनीक मानसिक शांति और आराम प्रदान कर सकती है। इसे आप रोजाना कुछ मिनट के लिए कर सकते हैं, खासकर जब आप थका हुआ महसूस कर रहे हों या मानसिक थकान महसूस कर रहे हों।

#4 कंधों पर दबाव डालें कंधों पर दबाव डालना एक बहुत ही फायदेमंद एक्यूप्रेशर तकनीक हो सकती है। इसके लिए आपको बस अपने कंधों पर हल्का दबाव डालना है, जिससे कंधों की थकान और दर्द कम हो सकता है। यह तकनीक मांसपेशियों की जकड़न को भी दूर करती है और आराम प्रदान करती है। इसे आप रोजाना कुछ मिनट के लिए कर सकते हैं, खासकर जब आप लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने काम करते हों या भारी सामान उठाते हों।