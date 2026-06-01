मानसून के दौरान बच्चों को आजमाने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 गतिविधियां

मानसून का मौसम बच्चों के लिए एक नया रोमांच लेकर आता है। बारिश की बूंदों में खेलना, मिट्टी से मिट्टी के खिलौने बनाना और गीले मौसम में मस्ती करना बच्चों को बहुत पसंद होता है। इस दौरान बच्चों को नए-नए अनुभव मिलते हैं, जो उनकी छुट्टियों को खास बना सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने बच्चों को मानसून के दौरान खुश रख सकते हैं।

#1 बारिश में नाव चलाना बारिश के पानी से भरे गड्ढे या तालाब में छोटी-छोटी नावें चलाना बच्चों के लिए एक बेहतरीन गतिविधि हो सकती है। आप अपने बच्चों के साथ मिलकर प्लास्टिक की बोतलों से नावें बना सकते हैं या बाजार से खरीदी हुई कागज की नावों को चला सकते हैं। इससे उन्हें न केवल मजा आएगा, बल्कि वे अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देंगे। यह गतिविधि उन्हें प्रकृति के करीब लाने में भी मदद करेगी।

#2 मिट्टी के खिलौने बनाना मानसून में मिट्टी बहुत गीली हो जाती है, जो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए एकदम सही होती है। आप अपने बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने बना सकते हैं, जैसे कि गुड़िया, जानवर या कोई भी अन्य आकृति। इससे बच्चों की रचनात्मकता बढ़ेगी और वे अपने हाथों से कुछ नया सीखेंगे। इसके अलावा यह गतिविधि उन्हें प्रकृति के करीब लाने में भी मदद करेगी और वे मिट्टी के साथ खेलते हुए आनंदित होंगे।

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#3 बारिश में पत्तों और फूलों की खोज करना बारिश के मौसम में पेड़-पौधों पर नए-नए पत्ते और रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, जिन्हें ढूंढना बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप उन्हें अपने साथ पार्क या जंगल ले जा सकते हैं, जहां वे अलग-अलग प्रकार के पत्ते और फूल इकट्ठा कर सकें। इससे न केवल उनका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि वे प्रकृति के करीब भी आएंगे और उसमें छिपी सुंदरता को समझ सकेंगे। यह गतिविधि उनके लिए एक नया अनुभव और रोमांचक समय साबित होगी।

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#4 बारिश में पत्तों से नाव बनाना बारिश के दौरान पत्ते भीग जाते हैं, जिनसे आप अपने बच्चों के साथ नाव बना सकते हैं। इसके लिए बड़े और मजबूत पत्तों का चयन करें, ताकि वे पानी में तैर सकें। बच्चों को इन पत्तों को आकार देकर नाव बनाने दें और फिर उन्हें पानी पर तैराने दें। इससे वे न केवल मजा लेंगे, बल्कि प्रकृति के करीब भी आएंगे और उसमें छिपी सुंदरता को समझ सकेंगे। यह गतिविधि उनके लिए एक नया अनुभव होगा।