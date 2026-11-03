छोटे बच्चे के मस्तिष्क विकास के लिए फायदेमंद हैं ये 5 गतिविधियां, आजमाएं

बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालना उनके मस्तिष्क विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे उनका शब्द ज्ञान बढ़ता है और वे नई चीजें सीखते हैं।

रोजाना कुछ मिनट किताबें पढ़ने से उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप बच्चे को रंग-बिरंगी चित्रों वाली किताबें दिखा सकते हैं, जिससे उनका मनोरंजन भी होगा और वे पढ़ाई में रुचि लेंगे।

इसके अलावा आप बच्चों की कहानियों का चयन भी ध्यान से करें ताकि वे प्रेरणादायक हों।