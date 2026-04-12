खाने का स्वाद बढ़ा सकती हैं ये 4 क्षेत्रीय चटनियां, जानिए इनकी रेसिपी

चटनी भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि एक अनोखा जायका भी प्रदान करती है। हर क्षेत्र की अपनी खास चटनियां होती हैं, जो अपने अनोखे स्वाद और सुगंध से खाने का मजा दोगुना कर देती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चटनियों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने को और भी खास बना सकती हैं और इन्हें घर पर बनाना भी आसान है।

#1 आंध्र प्रदेश की पुदीना चटनी आंध्र प्रदेश की पुदीना चटनी अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे बनाने के लिए पुदीने की पत्तियों को धोकर बारीक काट लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें सरसों, उड़द दाल और सूखी लाल मिर्च डालें। अब इसमें हरी मिर्च, लहसुन और पुदीने की पत्तियां डालकर भूनें। इसके बाद इसमें नमक और इमली का रस मिलाएं। इस चटनी को आप डोसा या इडली के साथ परोस सकते हैं।

#2 पश्चिम बंगाल की टमाटर की चटनी पश्चिम बंगाल में टमाटर की चटनी बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए टमाटरों को बारीक काट लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च डालें। अब इसमें बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मिलाकर पकाएं, जब तक कि टमाटर नरम न हो जाएं। इस चटनी को आप पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं।

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#3 कर्नाटक की काकड़ू आम की चटनी काकड़ू आम की चटनी कर्नाटक की खासियत है। इसे बनाने के लिए काकड़ू आम को छीलकर बारीक काट लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल और हींग डालें। अब इसमें बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें काकड़ू आम, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मिलाकर पकाएं, जब तक कि आम नरम न हो जाएं। इस चटनी को आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।

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