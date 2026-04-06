घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 4 विदेशी स्नैक्स, सभी को आएंगे पसंद

अगर आपको विदेशी स्नैक्स पसंद हैं तो आपको बता दें कि आजकल बाजार में इनकी भी भरमार है। हालांकि, ज्यादातर जगहों पर इन्हें खराब और अस्वास्थ्यकर सामग्रियों से बनाया जाता है। आप अपने पसंदीदा विदेशी स्नैक्स को घर पर काफी आसानी से बना सकते हैं। आइए आज हम आपको 4 ऐसे विदेशी स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप महज 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं।

#1 फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में दूध, बेकिंग सोडा, क्रीम, दालचीनी पाउडर और शक्कर मिलाकर घोल तैयार करें। अब एक ब्रेड के स्लाइस को इस घोल में डुबोएं और उसे गर्म तवे पर मक्खन के साथ सुनहरा भूरा होने तक दोनों तरफ से सेंके। इसी तरह सभी ब्रेड के स्लाइस को तैयार करें। आखिर में गर्मा-गर्म फ्रेंच टोस्ट पर थोड़ा शहद और पसंद के फल डालकर इसे खाएं।

#2 आलू के कुरकुरे चिप्स इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में पानी, नींबू का रस, नमक और लाल मिर्च का पाउडर मिलाएं। अब आलू को पतले-पतले स्लाइस में काटकर पानी वाले मिश्रण में डालें और उन्हें 10 मिनट तक भिगोने दें। इसके बाद आलू के टुकड़ों को किचन टॉवल से सुखाएं, फिर उन्हें गर्म तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। आखिर में गर्मा-गर्म चिप्स पर नमक और लाल मिर्च का पाउडर छिड़ककर उन्हें परोसें।

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#3 चीज बॉल्स चीज बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में चीज, हरी मिर्च, लहसुन, नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें मैदा और ब्रेड के चूरे में लपेट लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके चीज बॉल्स को सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक तलें। आखिर में गर्मा-गर्म चीज बॉल्स को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। इन्हें तोड़ने पर इनके अंदर से चीज बाहर आएगा।

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