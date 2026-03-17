गर्मियों में ठंडक प्रदान करने में सक्षम हैं ये विदेशी आइसक्रीम, जानिए इनकी खासियत

गर्मियों में ठंडक देने वाले पेय और मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और आइसक्रीम भी उन्हीं में से एक है। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आती है। आज हम आपको आइसक्रीम के 4 विदेशी प्रकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका स्वाद आपको पहली ही बाईट में पसंद आ जाएगा। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 आइसक्रीम सैंडविच आइसक्रीम सैंडविच के लिए सबसे पहले कुकीज को बेक किया जाता है और उन्हें ठंडा होने दिया जाता है। इसके बाद एक कुकी पर आइसक्रीम की परत बिछाई जाती है, फिर दूसरी कुकी से इसे ढक दिया जाता है। आप चाहें तो इस आइसक्रीम सैंडविच को अपने पसंदीदा फल या चॉकलेट से भी सजा सकते हैं। यह आइसक्रीम न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी बेहद पसंद आती है। भारत में यह आइसक्रीम मुंबई में बहुत लोकप्रिय है।

#2 ड्रीमर ड्रीमर आइसक्रीम एक तरह की आइसक्रीम है, जो चॉकलेट और क्रीम के मिश्रण से बनाई जाती है। यह आइसक्रीम दही और दूध से भी बनाई जाती है, लेकिन इसमें कोई कृत्रिम स्वाद नहीं होता। यह आइसक्रीम स्वाद और गुणवत्ता में बेहतरीन है और गर्मियों के दौरान आपको ठंडक देने में मदद कर सकती है। इसका स्वाद इतना अच्छा है कि एक बार चखने के बाद आप बार-बार इसका स्वाद लेना चाहेंगे।

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#3 माचर माचर एक पारंपरिक थाई आइसक्रीम है, जिसे नारियल के दूध, चीनी और वनीला एसेंस मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के दूध को उबाला जाता है, फिर उसमें चीनी और वनीला एसेंस मिलाया जाता है। इस मिश्रण को ठंडा करके फ्रीजर में जमने के लिए रखा जाता है। माचर का स्वाद बहुत ही अनोखा है और यह गर्मियों में आपको ताजगी भरा अनुभव देगा। आपके बच्चे को यह जरूर पसंद आएगी।

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