कटहल की एक खास किस्म है रोटीफल, इससे बनाकर खाएं ये 4 बेहतरीन पकवान

रोटीफल एक खास फल है, जो अपने अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण लोकप्रिय है। यह एक किस्म का कटहल होता है, जिसे आमतौर पर उबालकर खाया जाता है। इससे कई स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको रोटीफल के 4 व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये लजीज होते हैं।

#1 रोटीफल का पुलाव रोटीफल का पुलाव एक बेहतरीन विकल्प है, जब आप कुछ नया आजमाना चाहते हों। इसे बनाने के लिए रोटीफल को छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसे हल्का उबाल लें। इसके बाद बासमती चावल को प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों के साथ भूनें। फिर इसमें उबला हुआ रोटीफल मिलाएं और पानी डालकर पकने दें। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।

#2 रोटीफल की टिक्की रोटीफल की टिक्की एक शानदार नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, उबला हुआ रोटीफल, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और मसालों को मिलाकर टिक्की बनाएं। फिर इन्हें तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, जिसे खाकर आपका मन खुश हो जाएगा। इन्हें अपनी पसंद की चटनी के साथ परोसें।

Advertisement

#3 रोटीफल की सब्जी अगर आप सब्जी पसंद करते हैं तो रोटीफल की सब्जी जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तेल में भूनें। फिर इसमें कटे हुए और उबले हुए रोटीफल डालें और नारियल का दूध मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी न हो जाए। यह सब्जी चावल या रोटी, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसका स्वाद लाजवाब है।

Advertisement