मानसून में घूमने के लिए देश के 5 राष्ट्रीय पार्क हैं बेहतरीन, जानिए इनके बारे में

मानसून का मौसम अपने रोमांचक अनुभवों और हरियाली के लिए जाना जाता है। इस दौरान देश के कई राष्ट्रीय पार्कों की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। इन पार्कों में आप प्रकृति की गोद में बैठकर बारिश की बूंदों का आनंद ले सकते हैं। आ इए आज हम आपको देश के 5 ऐसे राष्ट्रीय पार्कों के बारे में बताते हैं, जहां मानसून के दौरान घूमना एक यादगार अनुभव हो सकता है।

#1 बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क (कर्नाटक) बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में स्थित एक खूबसूरत पार्क है, जो मानसून में अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां आप बाघ, हाथी, हिरण और कई अन्य जानवरों को देख सकते हैं। मानसून के दौरान यहां का मौसम सुहावना रहता है, जिससे जानवरों को देखने का अनुभव और भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं।

#2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। यह उद्यान मानसून के दौरान अपने जीव-जंतुओं और हरियाली के लिए खास आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहां आप जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं, जिससे आप करीब से जानवरों को देख सकते हैं। मानसून में यहां का मौसम भी सुहावना रहता है, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देता है।

Advertisement

#3 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए जाना जाता है, जो मानसून में भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां की वनस्पतियां और प्राकृतिक सुंदरता मानसूनी बारिश से और भी खिल उठती हैं। मानसून के दौरान जानवर पानी के पास आते हैं, जिससे उन्हें देखने का अनुभव और भी रोमांचक हो जाता है। इसके अलावा यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारे आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं।

Advertisement

#4 मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम) असम में ही स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। यह उद्यान मानसून में अपने विविध जीव-जंतुओं जैसे कि लाल पांडा, गोरल आदि के लिए खास आकर्षण प्रस्तुत करता है। मानसून के दौरान यहां का मौसम सुहावना रहता है, जो जानवरों को देखने का अनुभव और भी अच्छा बना देता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं।