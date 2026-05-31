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दुनिया की 5 सबसे पैदल चलने योग्य जगहें, घूमने पर मिल सकता है बेहतरीन अनुभव
पैदल चलने के लिए सबसे अच्छे शहर

दुनिया की 5 सबसे पैदल चलने योग्य जगहें, घूमने पर मिल सकता है बेहतरीन अनुभव

लेखन सयाली
May 31, 2026
04:50 pm
क्या है खबर?

दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जहां पैदल चलना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। ये जगहें न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि यहां की गलियां, बाजार और पार्क भी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां की हवा में ताजगी और वातावरण में शांति का अनुभव करना बेहद सुखद है। आइए जानें कि दुनिया की 5 सबसे पैदल चलने योग्य जगहें कौन-सी हैं।

#1

फ्लोरेंस

फ्लोरेंस इटली का एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी कला और संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां की गलियां इतनी सुंदर हैं कि आप बिना किसी योजना के भी घूमते रहेंगे। डुओमो कैथेड्रल से लेकर उफ्फिजी गैलरी तक, हर कोना आपको कुछ नया सिखाएगा। यहां का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा है। इसके अलावा फ्लोरेंस में कई छोटे-छोटे कैफे और खाने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

#2

क्योटो

क्योटो जापान का एक ऐतिहासिक शहर है, जहां पुराने जमाने की झलक मिलती है। यहां की गलियां आपको समय यात्रा कराने जैसी लगती हैं। क्योटो में कई मंदिर, बगीचे और पारंपरिक चायघर हैं, जहां आप जापानी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यहां की हवा में एक अलग ही ताजगी है और माहौल बहुत शांतिपूर्ण है। इसके अलावा क्योटो में कई छोटे-छोटे कैफे और खाने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

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#3

बार्सिलोना

बार्सिलोना स्पेन का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी इमारतों और कला के लिए जाना जाता है। यहां की गलियां घूमने के लिए आदर्श हैं, क्योंकि हर गली में कुछ न कुछ खास देखने को मिलता है। सग्राडा फमिलिया से लेकर पार्क गुएल तक, हर जगह कुछ नया है। यहां का माहौल बहुत जीवंत और रंगीन है। इसके अलावा बार्सिलोना में कई छोटे-छोटे कैफे और खाने के स्थान हैं, जहां आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं।

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#4

प्राग

प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है और इसे यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। प्राग की गलियां इतनी आकर्षक हैं कि आप बिना किसी योजना के भी घंटों तक घूम सकते हैं। प्राग कास्टल, चार्ल्स ब्रिज और ओल्ड टाउन स्क्वायर जैसे स्थलों तक पहुंचना आसान है। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत है और हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है। प्राग में कई छोटे-छोटे कैफे और खाने के स्थान भी हैं।

#5

एम्स्टर्डम

एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है और इसे अपने नहरों, संग्रहालयों और कलात्मक दृश्य के लिए जाना जाता है। एम्स्टर्डम की गलियां घूमने के लिए बेहतरीन हैं, क्योंकि यहां आपको कई संग्रहालय, पार्क और कैफे मिलेंगे। रिमब्रांटप्लिन, वान गॉग संग्रहालय, ऐनी फ्रैंक हाउस आदि स्थलों तक पहुंचना आसान है। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत और रंगीन है। एम्स्टर्डम में कई छोटे-छोटे कैफे और खाने के स्थान भी हैं, जो आपके अनुभव को बेहतर बनाएंगे।

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