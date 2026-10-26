दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन

दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन दोबारा मेलेनोमा होने या मौत के जोखिम को करती है कम

लेखन सयाली 12:13 pm Oct 26, 202612:13 pm

क्या है खबर?

कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसका इतने सालों में भी सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने आज से 20 साल पहले इससे बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई थी। अब इसी देश के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है, जिसमें त्वचा के कैंसर के बचाव वाली वैक्सीन बनाई गई है। इससे सामने आया कि दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन दोबारा मेलेनोमा होने या मौत के जोखिम को कम करती है।