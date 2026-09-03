ओरिगामी से दिमाग को मिल सकते हैं कई फायदे, जानिए कैसे

ओरिगामी करने के लिए आपको अपने हाथों और दिमाग को एक साथ काम करना होता है। इससे आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है।

जब आप किसी जटिल डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको हर छोटे-छोटे कदम पर ध्यान देना पड़ता है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप अन्य कार्यों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

नियमित रूप से ओरिगामी करने से आपके दिमाग की काम करने की क्षमता में सुधार होता है।