सर्दियों के दौरान बालों की देखभाल से जुड़ी 5 अहम बातें, रखें इनका ध्यान

हीट स्टाइलिंग उपकरण, जैसे कि बाल सीधे करने वाले स्ट्रेटनर और हेयर कर्लर का अधिक उपयोग करने से बाल कमजोर हो सकते हैं और टूट सकते हैं।

अगर आपको इन्हें इस्तेमाल करना ही हो तो पहले अपने बालों पर हीट से बचाने वाला स्प्रे लगाएं, ताकि वे नुकसान से बच सकें। इसके अलावा हीट स्टाइलिंग उपकरणों का तापमान कम रखें और ज्यादा देर तक उनका उपयोग न करें।

इससे आपके बाल सुरक्षित रहेंगे और उनकी चमक बनी रहेगी।