डेंगू का मौसम आ गया है? जानिए इससे जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें

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डेंगू कैसे फैलता है?

जैसा कि हमने पहले बताया, डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। इस मच्छर के अंडे साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए घरों में पानी जमा न होने दें। इसके अलावा मच्छरों को घर से दूर रखने के लिए दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखें, लंबे कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं। साथ ही घर के आसपास की सफाई रखें ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। इन उपायों से आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।