बारिश होने पर नींद आने के कारण

बारिश के मौसम में बार-बार क्यों आने लगती है नींद? जानिए इसका वैज्ञानिक कारण

लेखन सयाली 04:13 pm Jun 29, 202604:13 pm

क्या है खबर?

बारिश के दिनों में कई लोग यह महसूस करते हैं कि वे अधिक सोते हैं या उन्हें नींद ज्यादा आती है। यह अनुभव सिर्फ एक व्यक्तिगत धारणा नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक कारण भी है। मानसून के मौसम में हवा में मौजूद कण और नमी के स्तर में बदलाव होता है, जो हमारे मूड और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कि बारिश के मौसम में नींद का अनुभव क्यों होता है।