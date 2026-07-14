कंफर्ट फूड और भावनात्मक रूप से खाने का मतलब

लोग खाने में तलाशते हैं आराम, क्या है कंफर्ट फूड और भावनात्मक रूप से खाना?

लेखन सयाली 10:15 am Jul 14, 202610:15 am

क्या है खबर?

आपने अक्सर सुना होगा कि खाने से आराम मिलता है। यह सच भी है कि जब हम तनाव में होते हैं या किसी कारण से दुखी होते हैं तो अक्सर हमें कुछ मीठा या तला हुआ खाने का मन करता है। इस लेख में हम इस व्यवहार के पीछे के मनोवैज्ञानिक और जैविक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें यह पता चल सके कि यह आदत क्यों बनती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।