मानसून में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का खतरा

मानसून के दौरान बढ़ जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का खतरा, जानिए कारण

लेखन अंजली 03:08 pm Jul 07, 202603:08 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान कई लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) की चपेट में आ जाते हैं। यह संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है और यह महिलाओं में अधिक आम है। UTI के कारण पेट में दर्द, बेचैनी और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जो मानसून के दौरान UTI के खतरे को बढ़ा सकते हैं और साथ ही इससे बचाव के तरीके भी बताते हैं।