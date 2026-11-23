अध्ययन में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के वयस्क शामिल थे, जिन्हें 1 अगस्त, 2023 और 30 अप्रैल, 2024 के बीच डेल्टॉइड इंजेक्शन के जरिए COVID-19 या इन्फ्लूएंजा का टीका लगाया गया था।

इसके बाद देखा गया कि किन प्रतिभागियों को SIRVA हुआ। किसी प्रतिभागी को SIRVA से ग्रस्त तब माना गया जब टीका लगने के 7 दिनों के अंदर हाथ में कंधे से जुड़े दर्द के लक्षण दिखाई देना, जो 30 दिनों से अधिक समय तक बने रहें।