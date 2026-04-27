लू के दौरान बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा, इन तरीकों से बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता

लू के कारण शरीर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है, जिससे पानी की कमी, थकान, सिरदर्द, गर्मी का घेराव और यहां तक कि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखते हैं तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप लू से होने वाली बीमारियों के जोखिम कम कर सकते हैं।

#1 खूब पानी पिएं लू के कारण शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और इससे खुद को सुरक्षित रखने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ या फिर ताजे फलों के रस का भी सेवन करें। इन पेय पदार्थों को पीने से शरीर को ठंडक मिलेगी और इनमें मौजूद पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

#2 भोजन में शामिल करें इम्यूनिटी बूस्टर खाद्य पदार्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इम्यूनिटी बूस्टर खाद्य पदार्थ अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए अपने भोजन में पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, लहसुन, अदरक, हल्दी, तुलसी, आंवला और दही जैसी चीजों को शामिल करें। ये चीजें न केवल शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं।

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#3 गुनगुने पानी से नहाएं गर्मियों में नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है क्योंकि यह त्वचा के रोमछिद्रों को खोलता है और पसीने को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है और लू से सुरक्षित रख सकता है। लाभ के लिए रोजाना सुबह और शाम गुनगुने पानी से नहाएं।

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#4 घर के अंदर ही रहें लू से सुरक्षित रहने के लिए खुद को घर के अंदर ही रखना सबसे अच्छा है। इसके लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर के अंदर ही रहें और इस दौरान किसी तरह की मेहनत का काम न करें। इसके अतिरिक्त घर में ठंडा और ताजे हवा का प्रबंध करें ताकि आप लू से सुरक्षित रहें। साथ ही घर में हल्के रंग के कपड़े पहनें ताकि आप आरामदायक महसूस कर सकें।