रीसेट डे का महत्व

बहुत व्यस्त सप्ताह के बाद क्यों जरूरी हो जाता है व्यक्तिगत 'रीसेट डे'?

लेखन सयाली 02:01 pm Sep 28, 202602:01 pm

क्या है खबर?

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और सामाजिक जीवन सभी को संतुलित करना मुश्किल हो गया है। इस स्थिति में व्यक्तिगत 'रीसेट डे' का महत्व बढ़ जाता है। यह एक ऐसा दिन होता है, जब आप खुद को आराम देने और मानसिक शांति पाने के लिए समय निकालते हैं। इस दिन का उद्देश्य तनाव को कम करना और नई ऊर्जा प्राप्त करना है।