GEN-Z के बीच सिले हुए कपड़ों की क्यों बढ़ती जा रही है लोकप्रियता? जानें कारण

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स्थायी फैशन का महत्व

आजकल के युवा स्थायी फैशन पर भी जोर दे रहे हैं। वे ऐसे कपड़े चुनते हैं, जो लंबे समय तक टिकें और पर्यावरण के अनुकूल हों। सिले हुए कपड़े इस नजरिए से भी मेल खाते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाया जाता है, जो लंबे समय तक चलती हैं। इसके अलावा इन्हें बनाने में कम संसाधनों की जरूरत होती है, जिससे पर्यावरण पर कम असर पड़ता है। इस तरह सिले कपड़े स्थायी फैशन का हिस्सा बनते हैं।