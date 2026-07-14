क्या आप भी सोमवार को टालते हैं अपने काम? जानिए इसके पीछे के कारण
क्या है खबर?
कई लोग सोमवार को 'मंडे ब्लूज' का शिकार हो जाते हैं और कामों को टालना उनकी आदत बन जाती है। यह एक सामान्य मानसिक स्थिति है, जिससे अधिकांश लोग गुजरते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सप्ताहांत खत्म होने के बाद काम पर वापस जाना मुश्किल लगता है और मन थका-थका महसूस करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्यों लोग सोमवार को काम टालते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है।
#1
नए हफ्ते की शुरुआत का डर
सोमवार को काम शुरू करने का डर कई लोगों के लिए आम होता है। सप्ताहांत की आरामदायक जीवनशैली के बाद सोमवार को फिर से काम पर लौटना मुश्किल लगता है।
यह डर नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों का हो सकता है। इस डर को दूर करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं, जैसे कि अपने कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें और पहले छोटे कार्य पूरे करें, फिर धीरे-धीरे बड़े कार्यों की ओर बढ़ें।
#2
समय का सही उपयोग न कर पाना
कई बार लोग अपने समय को सही तरीके से नहीं संभाल पाते हैं, जिससे वे अपने काम को टालते रहते हैं। अगर आप समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो काम कभी भी पूरा नहीं होगा।
इसके लिए जरूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक योजना बनाकर करें, जिसमें आपके सभी जरूरी कार्य शामिल हों।
इसके अलावा समय-समय पर छोटे-छोटे ब्रेक लें, ताकि आप तरोताजा रह सकें और आपका ध्यान भटके नहीं।
#3
दिमागी थकान
सोमवार को काम टालने का एक कारण दिमागी थकान भी हो सकती है। सप्ताहांत पर आराम करने के बाद भी दिमाग पूरी तरह से तरोताजा नहीं हो पाता है और उसे फिर से ऊर्जा पाने में समय लगता है।
इसके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें और थोड़ी देर ध्यान या योग करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप जल्दी काम पर ध्यान दे पाएंगे।
#4
प्रेरणा की कमी
कई बार काम की प्रेरणा कम हो जाती है, जिससे लोग उसे टालने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मन किसी विशेष काम में नहीं लग रहा तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और किसी अन्य काम में लग जाएं।
इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आप वापस पहले वाले काम पर ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा आप अपने काम को अलग-अलग तरीकों से आजमाकर देख सकते हैं, ताकि आपकी उसमें रुचि बनी रहे।
#5
बाहरी दबाव
कई बार ऑफिस या घर से आने वाला बाहरी दबाव भी हमें काम टालने पर मजबूर कर देता है।
अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाए तो आप खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं और फिर किसी भी काम को टालने लगते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर ज्यादा दबाव न डालें और अपने काम को धीरे-धीरे करके पूरा करें। इसके अलावा अपने सहकर्मियों और परिवार वालों से सहयोग लें।