सोमवार को काम टालने की आदत के कारण

क्या आप भी सोमवार को टालते हैं अपने काम? जानिए इसके पीछे के कारण

लेखन सयाली 09:16 am Jul 14, 202609:16 am

क्या है खबर?

कई लोग सोमवार को 'मंडे ब्लूज' का शिकार हो जाते हैं और कामों को टालना उनकी आदत बन जाती है। यह एक सामान्य मानसिक स्थिति है, जिससे अधिकांश लोग गुजरते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सप्ताहांत खत्म होने के बाद काम पर वापस जाना मुश्किल लगता है और मन थका-थका महसूस करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्यों लोग सोमवार को काम टालते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है।