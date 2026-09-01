सोने और चांदी के गहनों को एकसाथ पहनने का है ट्रेंड, इस तरह करें स्टाइल

अगर आप सोने और चांदी के गहनों को एकसाथ पहनना चाहती हैं तो इसे सही तरीके से करना जरूरी है, ताकि आपका लुक बेहतरीन लगे।

सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों धातुओं को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर पहनें, जैसे कि सोने की माला पहनें और हाथ में चांदी का कड़ा पहन लें।

इससे दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छे से मेल खाएंगी और आपका लुक भी खास लगेगा। इसके अलावा आप दोनों धातुओं के गहनों में थोड़ी दूरी बनाए रखें।