क्या है 'डेस्क टू डिनर' फैशन ट्रेंड? ऑफिस के बाद इसे अपनाकर दिखेंगी सुंदर
क्या है खबर?
'डेस्क टू डिनर' फैशन ट्रेंड एक नया और आकर्षक तरीका है, जिससे आप अपने ऑफिस के कपड़ों को डिनर पर जाने के लिए भी स्टाइल कर सकती हैं। इस ट्रेंड का मतलब है कि आप अपने ऑफिस के कपड़ों को ऐसे स्टाइल कर सकती हैं कि वे शाम की पार्टी या डिनर के लिए भी उपयुक्त लगें। इस तरीके से न केवल आप स्टाइलिश दिखेंगी, बल्कि आरामदायक भी रहेंगी। आइए इस फैशन ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।
#1
ऑफिस के लिए सही कपड़े चुनें
डेस्क टू डिनर के लिए सही कपड़ों का चुनाव बहुत जरूरी है। ऑफिस के कपड़े, जैसे सूट, ब्लाउज और स्कर्ट को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपने सुबह ऑफिस के लिए एक सफेद ब्लाउज पहना है तो शाम को उसे एक चमकीली स्कर्ट के साथ पहनें।
इससे आपका लुक तुरंत बदल जाएगा और आप डिनर के लिए तैयार दिखेंगी।
#2
गहनों का उपयोग करें
गहने आपके लुक को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप अपने ऑफिस के कपड़ों के साथ कुछ खास गहने जोड़ सकती हैं, जैसे कि झुमके, कड़ा या हार।
इसके अलावा एक सुंदर घड़ी या बेल्ट भी आपके लुक को खास बना सकती है। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो उसके साथ एक सुंदर पोटली बैग या क्लच बैग भी जोड़ सकती हैं।
इससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा।
#3
जूतों का चयन सोच-समझकर करें
जूतों का चयन भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करता है। ऑफिस के लिए अगर आप हील पहनती हैं तो उन्हें शाम को फ्लैट या वेज हील के साथ बदल सकती हैं।
इससे न केवल आप आरामदायक महसूस करेंगी, बल्कि आपका लुक भी खास लगेगा। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो उसके साथ चप्पलें या मोतीदार चप्पलें अच्छी लग सकती हैं।
इस तरह आप अपने ऑफिस के कपड़ों को आसानी से डिनर के लिए भी पहन सकती हैं।
#4
बालों के स्टाइल पर ध्यान दें
बालों का स्टाइल आपके पूरे लुक को बदल सकता है। अगर आपने सुबह बाल खुले रखे हैं तो शाम को उन्हें बांधकर एक सुंदर बन बना सकती हैं या फिर हल्का-सा जूड़ा बना सकती हैं।
इससे आपका लुक तुरंत बदल जाएगा और आप डिनर के लिए तैयार दिखेंगी। इसके अलावा आप बालों को थोड़ा-सा कर्ल भी कर सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा।
इससे आपको एक ट्रेंडी और अलग लुक मिल जाएगा।
#5
मेकअप करें
मेकअप भी आपके लुक का अहम हिस्सा होता है। सुबह हल्का-सा मेकअप किया हो तो शाम को थोड़ा भारी मेकअप कर सकती हैं, जैसे कि आंखों पर काजल, लिपस्टिक की थोड़ी-सी चमक और हाइलाइटर आदि।
इससे आपका लुक और भी खास लगेगा और आप डिनर के लिए तैयार दिखेंगी। इस तरह आप आसानी से बिना किसी मेहनत के अपने ऑफिस के कपड़ों को डिनर के लिए भी स्टाइल कर सकती हैं।