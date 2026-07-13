किराने की दुकान पर खरीदारी करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
किराने की दुकान पर खरीदारी करना एक रोजमर्रा का काम है, लेकिन इसमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। अक्सर लोग बिना योजना के खरीदारी करते हैं और कई जरूरी चीजें भूल जाते हैं। इसके अलावा अनजाने में वे कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिसकी उनको जरूरत नहीं होतीं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो लोग अक्सर किराने की दुकान पर खरीदारी करते समय कर देते हैं।
#1
लिस्ट बनाए बिना खरीदारी करना
लिस्ट बनाए बिना खरीदारी करना सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप बिना लिस्ट के खरीदारी करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि क्या-क्या खरीदना है और क्या जरूरी है।
इससे न केवल आपका समय बर्बाद होता है, बल्कि आप अनावश्यक चीजें भी खरीद लेते हैं, जिससे खर्चा भी बढ़ जाता है।
इसलिए, हमेशा खरीदारी करने से पहले एक लिस्ट बनाएं और उसी के अनुसार सामान खरीदें। इससे आपकी खरीदारी जल्दी और सही तरीके से होगी।
#2
भूखे पेट खरीदारी करना
भूखे पेट खरीदारी करने से बचें, क्योंकि इससे आप ज्यादा और अनावश्यक चीजें खरीद लेते हैं। भूख के कारण आप ऐसी चीजें भी ले आते हैं, जो शायद आपको बाद में नहीं खानी होतीं या जरूरत नहीं पड़ती।
इससे आपका बजट बिगड़ सकता है और अनावश्यक खर्चा हो सकता है। हमेशा खाना खाकर ही खरीदारी करने जाएं, ताकि आप सही मात्रा में और सही चीजें खरीद सकें।
इससे आपका समय भी बचेगा और खर्चा भी नियंत्रित रहेगा।
#3
ऑफर्स और छूट के झांसे में आना
ऑफर्स और छूट का फायदा उठाना अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार मिलने वाले ऑफर का फायदा उठाएं।
कई बार हम सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीद लेते हैं, क्योंकि उस पर छूट मिल रही होती है। जबकि वह चीज हमारी जरूरत की नहीं होती या हमें उसकी जरूरत नहीं होती।
इससे हमारे बजट पर असर पड़ता है और अनावश्यक खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए, ऑफर्स और छूट के झांसे में आने से बचें।
#4
नकद पैसे न ले जाना
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से खरीदारी करना आसान हो सकता है, लेकिन नकद पैसे लेकर जाना ज्यादा सुरक्षित होता है।
जब आप नकद पैसे लेकर जाते हैं तो आप अपने बजट के अनुसार ही खर्चा करते हैं और अनावश्यक खर्चे से बच सकते हैं।
नकद पैसे से खरीदारी करने पर आपको यह भी पता चलता रहता है कि आपने कितना खर्च किया है और कितना बचा हुआ है।
इससे आपका खर्चा नियंत्रित रहता है।