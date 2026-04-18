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दुनियाभर के इन 4 व्यंजनों का सफर है काफी दिलचस्प, जानिए इनके बारे में

दुनियाभर के इन 4 व्यंजनों का सफर है काफी दिलचस्प, जानिए इनके बारे में

लेखन अंशिका शुक्ला
Apr 18, 2026
02:20 pm
क्या है खबर?

दुनियाभर के खाने की अपनी अलग पहचान है। इनमें से कई व्यंजनों का सफर काफी दिलचस्प है। आइए आज हम आपको 4 ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो दुनियाभर में काफी मशहूर हैं और इनके बनने से लेकर खाने तक की कहानी बहुत रोचक है। इन व्यंजनों के बारे में जानकर आप भी इन्हें आजमाने का मन बनाएंगे और इनके स्वाद का आनंद लेंगे। इनकी रेसिपी भी जानिए।

#1

हॉट डॉग

हॉट डॉग को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक, जर्मन नस्ल के पालतू कुत्तों को 'डॉक्स' कहा जाता था और अमेरिका में इन कुत्तों के नाम पर इस स्नैक का नाम रखा गया था। एक अन्य कहानी के अनुसार, यह स्नैक 1901 में न्यूयॉर्क के एक स्ट्रीट वेंडर ने बनाई थी। तब से लेकर आज तक हॉट डॉग को दुनियाभर के लोग पसंद कर रहे हैं।

#2

पिज्जा

पिज्जा को आज सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खाना माना जाता है, लेकिन इसका इतिहास भी काफी रोचक है। माना जाता है कि पिज्जा का जन्म इटली के नेपल्स में हुआ था। पहले इसे गरीब लोग खाते थे, लेकिन 1889 में इटली की रानी ने इसे आजमाया और उन्हें यह इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद से इसका सेवन रॉयल्स से लेकर गरीब तक के लोग करना पसंद करते हैं।

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#3

बर्गर

बर्गर को भी दुनियाभर में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इसकी शुरुआत के बारे में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक, जर्मनी के लुडलोव बर्गर नामक शख्स ने 1900 में इस स्नैक को बनाया था। हालांकि, इसकी सटीक जानकारी नहीं है। एक अन्य कहानी के अनुसार, 1920 में अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के हैमडेन शहर में एक कार्निवल के दौरान इस स्नैक को बनाया गया था।

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#4

चॉकलेट

चॉकलेट को लेकर भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि चॉकलेट का आविष्कार मेसोअमेरिका की प्राचीन सभ्यता टोलटेक द्वारा किया गया था। टोलटेक ने कोको बीन्स को पीसकर पानी और मसाले के साथ मिलाकर एक पेय बनाया था। बाद में यह पेय आजकल के चॉकलेट ड्रिंक के समान था। इसके बाद भी कई बदलाव आए और 19 वीं सदी में चॉकलेट बार का आविष्कार किया गया।

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