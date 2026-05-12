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दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का सफर बन सकता है यादगार, जानिए यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
दार्जिलिंग टॉय ट्रेन यात्रा के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का सफर बन सकता है यादगार, जानिए यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

लेखन अंशिका शुक्ला
May 12, 2026
10:46 am
क्या है खबर?

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह ट्रेन सिलिगुड़ी से दार्जिलिंग तक की यात्रा को बहुत खूबसूरत बनाती है। यह यात्रा न केवल मनोरंजक है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों का भी अनुभव कराती है। इस लेख में हम आपको इस यात्रा के लिए जरूरी जानकारी देंगे ताकि आपका सफर और भी सुखद हो।

इतिहास

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का इतिहास

"दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान 1879 में शुरू हुआ था और इसे 1881 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। यह रेलवे लाइन सिलिगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती है। इस ट्रेन को बनाने का उद्देश्य पर्यटकों को पहाड़ी इलाकों की सुंदरता दिखाना था। इसे बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे तीखे मोड़ और ऊंचाई पर यात्रा करना।

टिकट

टिकट बुकिंग की प्रक्रिया

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में टिकट बुकिंग करने के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करें। इसके अलावा आप रेलवे स्टेशन जाकर भी टिकट बुक करा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस ट्रेन में सीमित सीटें होती हैं, इसलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर टिकट बुक करें। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग से आपको सीट उपलब्धता और समय सारणी की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है।

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समय और दूरी

यात्रा का समय और दूरी

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की यात्रा सिलिगुड़ी से दार्जिलिंग तक लगभग 88 किलोमीटर लंबी है। यह यात्रा लगभग 7 घंटे तक चलती है। इस दौरान आप विभिन्न छोटे-छोटे स्टेशनों पर रुकते हुए पहाड़ी इलाकों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यात्रा का समय मौसम और ट्रैक स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए अपने यात्रा कार्यक्रम को लचीला रखें ताकि किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहें।

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आकर्षण

यात्रा के दौरान क्या देखें?

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की यात्रा के दौरान आप कई खूबसूरत स्थलों से गुजरते हैं, जैसे कि गोस्से टॉप, टाइगर हिल, बटासिया लूप आदि। गोस्से टॉप पर जाकर आप पूरे दार्जिलिंग शहर का नजारा देख सकते हैं। टाइगर हिल पर सूर्योदय देखने का अपना ही मजा है। बटासिया लूप पर रेल ट्रैक का घुमावदार हिस्सा देखने लायक है। इसके अलावा रास्ते में कई छोटे-छोटे गांव भी आते हैं जहां आप स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।

सही समय

यात्रा के लिए सही समय कब है?

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की यात्रा सालभर संभव है, लेकिन सबसे अच्छा समय गर्मियों (मार्च से जून) और बरसात (जुलाई से सितंबर) में माना जाता है। गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है, जिससे यात्रा करना आसान होता है। बरसात में बारिश का अनुभव मिलता है जो रोमांचक है, लेकिन ध्यान रखें कि फिसलन भरे रास्तों पर चलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन दोनों मौसमों में यात्रा करना सुरक्षित रहता है।

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