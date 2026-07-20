सामाजिक अस्वीकृति का मस्तिष्क पर प्रभाव, जानिए 

सामाजिक अस्वीकृति के दौरान हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। इनमें से एक हिस्सा वह है जो दर्द महसूस करने वाला होता है।

जब हमें सामाजिक रूप से अस्वीकार किया जाता है तो यह हिस्सा भी सक्रिय हो जाता है जिससे हमें शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है।

इसके अलावा एक और हिस्सा भी सक्रिय हो जाता है, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है और हमें उदासी या गुस्सा जैसा महसूस कराता है।