सामाजिक अस्वीकृति का मस्तिष्क पर प्रभाव, जानिए
क्या है खबर?
सामाजिक अस्वीकृति एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को गहरे मानसिक और भावनात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब हमें किसी समूह या समाज द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो हमारे मस्तिष्क में कई बदलाव आते हैं। यह अनुभव हमें अकेलापन, उदासी और निराशा का एहसास कराता है। इस लेख में हम जानेंगे कि सामाजिक अस्वीकृति के दौरान हमारे मस्तिष्क में क्या-क्या होता है और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है।
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मस्तिष्क के हिस्से सक्रिय होते हैं
सामाजिक अस्वीकृति के दौरान हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। इनमें से एक हिस्सा वह है जो दर्द महसूस करने वाला होता है।
जब हमें सामाजिक रूप से अस्वीकार किया जाता है तो यह हिस्सा भी सक्रिय हो जाता है जिससे हमें शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है।
इसके अलावा एक और हिस्सा भी सक्रिय हो जाता है, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है और हमें उदासी या गुस्सा जैसा महसूस कराता है।
#2
तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ता है
जब हम सामाजिक रूप से अस्वीकृत होते हैं तो हमारे शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है।
यह हार्मोन हमें तनावपूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार होता है।
सामाजिक अस्वीकृति के दौरान एक खास हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमें अधिक तनाव महसूस होता है।
यह स्थिति हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और हमें चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
#3
आत्म-सम्मान पर असर पड़ता है
सामाजिक अस्वीकृति का अनुभव हमारे आत्म-सम्मान पर भी गहरा असर डालता है।
जब हम दूसरों द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं तो हमारा आत्म-सम्मान कमजोर हो जाता है और हम खुद को कमतर समझने लगते हैं।
यह स्थिति हमें आत्म-सम्मान की कमी का एहसास कराती है और हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है।
इससे हमारी पहचान और खुद की अहमियत भी प्रभावित होती है, जिससे हम खुद को असुरक्षित और अकेला महसूस करते हैं।
#4
सामाजिक संपर्क में कमी आती है
सामाजिक अस्वीकृति के कारण हम दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं या उनसे मिलना-जुलना कम कर देते हैं।
इस स्थिति में हम खुद को अकेला महसूस करते हैं और दूसरों से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। इससे हमारी सामाजिक जीवनशैली पर भी बुरा असर पड़ता है और हम ज्यादा समय अकेले बिताते हैं।
यह स्थिति हमें और भी उदास और निराश महसूस कराती है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
#5
अवसाद और चिंता की समस्या हो सकती है
बार-बार होने वाली सामाजिक अस्वीकृति अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती है। इससे हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है और हमें खुद पर विश्वास नहीं रहता।
यह स्थिति हमारे जीवन को कठिन बना देती है और हमें खुश रहने में मुश्किल होती है।
इस प्रकार सामाजिक अस्वीकृति हमारे मस्तिष्क पर कई तरह से प्रभाव डालती है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।