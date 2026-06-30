भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले इन मसालों का है दिलचस्प इतिहास, आप भी जानें
क्या है खबर?
भारतीय खान-पान में इस्तेमाल होने वाले मसाले न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि इनमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ये मसाले हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और इनके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आइए आज हम आपको इन मसालों की कहानियों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो न केवल आपको हैरान कर देंगे, बल्कि आपके खाने का मजा भी बढ़ा देंगे।
#1
हल्दी
हल्दी का उपयोग लंबे समय से औषधीय और सौंदर्य उत्पादों में होता आया है। इसका जिक्र सबसे पहले प्राचीन संस्कृत ग्रंथ 'ऋग्वेद' में मिलता है। माना जाता है कि हल्दी का उपयोग सबसे पहले शादी जैसे समारोह में किया जाता था। हल्दी का रंग शुभ माना जाता था और इसे त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। समय के साथ-साथ हल्दी का उपयोग खाने में भी बढ़ गया और यह रसोई का अहम हिस्सा बन गई।
#2
धनिया
धनिया का इतिहास भी बहुत पुराना है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, जैसे आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता था। इसे पाचन समस्याओं के इलाज और त्वचा की समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। धनिया को पहले पीसकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समय के साथ-साथ इसका उपयोग खाने में भी बढ़ गया और यह भारतीय रसोई का अहम हिस्सा बन गया।
#3
जीरा
जीरा एक ऐसा मसाला है, जिसका उपयोग भारतीय रसोई में लंबे समय से किया जा रहा है। इसका जिक्र भी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद माना गया था। जीरे का उपयोग खाने में तड़का लगाने या सब्जियों में डालने के लिए किया जाता था। समय के साथ-साथ यह मसाला इतना लोकप्रिय हो गया कि आज हर घर में जीरा मौजूद रहता है।
#4
लाल मिर्च
लाल मिर्च का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। इसका उपयोग खाने में तीखापन लाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका जिक्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नहीं मिलता। ऐसा माना जाता कि जब पुर्तगाली व्यापारी भारतीय समुद्र तट पर आए तो उन्होंने इस मसाले को अपने साथ लाया था। धीरे-धीरे यह भारतीय रसोई का अहम हिस्सा बन गया और आज हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना भारतीय व्यंजनों का जायका फीका है।
#5
इलायची
इलायची का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, जो मीठे और नमकीन, दोनों तरह के व्यंजनों का स्वाद बढ़ाती है। इसका जिक्र भी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता था, जहां इसे पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद माना गया था। इलायची का उपयोग खाने में मिठाइयों या चाय में डालकर किया जाता था। समय के साथ-साथ यह मसाला इतना लोकप्रिय हो गया कि आज हर घर में इलायची मौजूद रहती है।