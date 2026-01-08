इस साल रहने वाला है 'हेलो लिप्स' का ट्रेंड, जानिए इसे अपनाने का आसान तरीका

साल के साथ-साथ मेकअप ट्रेंड भी लगातार बदलते रहते हैं। खास तौर से लिपस्टिक के रुझान में तो कई बदलाव आते रहते हैं। कभी मैट लिपस्टिक का चलन रहता है तो कभी महिलाएं ग्लॉसी लिप्स पसंद करने लगती हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से 'हेलो लिप्स' चर्चा में हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा लिप ट्रेंड बन सकता है। आइए आज के मेकअप टिप्स में हेलो लिप्स का मतलब और इसे अपनाने का तरीका जानते हैं।

हेलो लिप्स क्या होते हैं हेलो लिप्स? 2025 में होंठों को लिप लाइनर से लाइन करने का ट्रेंड वापस आया था। हालांकि, इस साल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट केटी जेन ह्यूजेस ने हेलो लिप्स का चलन शुरू कर दिया। आम तौर पर होंठों को गहरे रंग वाले लाइनर से लाइन करती हैं। हालांकि, हेलो लिप्स में हल्के रंग या कूल टोन वाला लिप लाइनर लगाया जाता है। इसके बाद मेल खाते हुए रंग की लिपस्टिक लगाकर उसे ब्लेंड किया जाता है, ताकि दोनों रंग आपस में मिल जाएं।

स्टेप 1 पाउडर लगाने से होती है इस लुक की शुरुआत केटी ने 18 दिसंबर, 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर हेलो लिप्स मेकअप करते हुए वीडियो साझा किया था। इसके बाद से वह अपनी ग्राहक हेली बीबर, केंडल जेनर और दुआ लीपा पर भी इसे आजमाने लगीं और इसे वायरल होते देर नहीं लगी। इसकी शुरुआत होंठों के आस-पास कंसीलर और पाउडर लगाने से होती हैं। इसके लिए केटी एक फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा करने से उत्पाद लंबे समय तक टिका रहता है।

स्टेप 2 ब्रोंजर से करती हैं होंठों को लाइन इसके बाद केटी एक क्रीम ब्रोंजर लेती हैं, जो कंटूरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला उत्पाद होता है। वह इसे एक पतले ब्रश पर लेती हैं और हाथों पर फैलाने के बाद होंठों पर लगाती हैं। वह ब्रोंजर से होंठों के उस भाग को लाइन करती हैं, जो होंठों और त्वचा को जोड़ता है। इससे होंठ प्राकृतिक रूप से मोटे नजर आते हैं और गहरे रंग की बनावटी रेखाएं नहीं दिखतीं। उनका मकसद एक छायादार यानि ब्लर्ड रेखा बनाना है।

स्टेप 3 ऊपर से लगाती हैं कंटूर पेन एक बार जब ब्रोंजर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है तो केटी उसे सेट करती हैं। इसके लिए वह होंठों पर थोड़ा-सा पाउडर लगाती हैं। वह कहती हैं, "हम नहीं चाहते कि ब्रोंजर वाला भाग चमकदार लगे, इसलिए पाउडर लगाना चाहिए।" इसके बाद वह एक कंटूर पेन का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी जगह पर न्यूड रंग का लिप लाइनर ले सकती हैं। वह पेन से होंठों के चारों ओर रेखाएं बनाने की जगह उसे ब्लेंड करते हुए हल्का-हल्का लगाती हैं।

स्टेप 4 कूल टोन की लिपस्टिक से पूरा होता है लुक केटी लिपस्टिक के रंग से बहुत ही कम गहरे भूरे रंग का कंटूर पेन इस्तेमाल करती हैं। जब वह लाइनर के रंग से संतुष्ट होती हैं तो पतले ब्रश से उसे ब्लेंड करती हैं। इससे एक प्राकृतिक रंग मिल जाता है, जो छाया जैसा नजर आता है और होंठ बड़े लगते हैं। इसके बाद वह एक कूल टोन वाली लिपस्टिक लगाती हैं, जो कंटूर के रंग से मेल खाती है। अंत में वह समान रंग वाला लिप लाइनर लगाती हैं।