बार-बार कर्ज लेने की आदत बन सकती है नुकसानदायक, जानिए इसके प्रभाव 

बार-बार कर्ज लेने से आर्थिक अनुशासन में कमी आ सकती है। जब आप हर बार छोटी-छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेते हैं तो आप खर्चों पर नियंत्रण खो सकते हैं।

इससे बचने के लिए एक बजट बनाएं और उसमें तय की गई राशि से अधिक खर्च करने से बचें। अपने खर्चों को प्राथमिकता दें और गैरजरूरी खर्चों से बचें।

इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों के लिए अलग से एक फंड तैयार रखें, ताकि आपको बार-बार कर्ज लेने की जरूरत न पड़े।