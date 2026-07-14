बार-बार कर्ज लेने की आदत बन सकती है नुकसानदायक, जानिए इसके प्रभाव
क्या है खबर?
कर्ज लेना कभी-कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। बार-बार कर्ज लेने से आपको तुरंत राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लंबे समय तक गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है और भविष्य में अन्य आर्थिक मदद पाने में मुश्किल हो सकती है। आइए जानते हैं कि बार-बार कर्ज लेने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।
#1
आर्थिक अनुशासन की कमी
बार-बार कर्ज लेने से आर्थिक अनुशासन में कमी आ सकती है। जब आप हर बार छोटी-छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेते हैं तो आप खर्चों पर नियंत्रण खो सकते हैं।
इससे बचने के लिए एक बजट बनाएं और उसमें तय की गई राशि से अधिक खर्च करने से बचें। अपने खर्चों को प्राथमिकता दें और गैरजरूरी खर्चों से बचें।
इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों के लिए अलग से एक फंड तैयार रखें, ताकि आपको बार-बार कर्ज लेने की जरूरत न पड़े।
#2
ब्याज दरों का बढ़ता बोझ
बार-बार कर्ज लेने से ब्याज दरों का बोझ बढ़ सकता है। हर कर्ज पर आपको ब्याज देना पड़ता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है।
अगर आप अधिक कर्ज लेते हैं तो कुल मासिक किश्तें भी बढ़ जाएंगी, जिससे आपकी बचत करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अलावा समय पर किश्त न चुकाने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
इस तरह से ब्याज दरों का बोझ आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
#3
क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है बुरा असर
बार-बार कर्ज लेने से आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है।
अगर आप समय पर अपनी किश्तें चुकाने में असफल रहते हैं या ज्यादा कर्ज लेते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है, जिससे भविष्य में अन्य आर्थिक मदद पाने में मुश्किल हो सकती है।
बेहतर होगा कि आप कर्ज लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करें और केवल जरूरत पड़ने पर ही कर्ज लें।
#4
आपातकालीन स्थितियों में आएगी दिक्कत
अगर आप बार-बार कर्ज लेते रहते हैं तो आपातकालीन स्थितियों के लिए आपके पास कुछ भी बचा नहीं रहता। आपातकालीन स्थिति, जैसे स्वास्थ्य समस्या या घर की मरम्मत आदि के लिए पैसे चाहिए होते हैं।
हालांकि, अगर आपने पहले ही सारे पैसे कर्ज चुकाने में खर्च कर दिए हों तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा कर्ज लेना पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है।
#5
मानसिक तनाव बढ़ सकता है
बार-बार कर्ज लेने की आदत मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। हर महीने बढ़ती हुई किश्तों के बोझ तले दबने से आपको चिंता, तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इससे आपकी मानसिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इस तरह बार-बार कर्ज लेना एक खतरनाक जाल बन सकता है, जिससे निकलना मुश्किल होता है।
इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपनी जरूरतों के हिसाब से ही कर्ज लें और आर्थिक अनुशासन बनाए रखें।